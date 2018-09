Brescia, Cellino: "Se la B torna a 22 squadre farò un passo indietro"

Prende la parola Massimo Cellino. Il numero uno del Brescia si è esposto pubblicamente dalle pagine del Giornale di Brescia contro la possibilità del ritorno della Serie B a 22 squadre. "Se succede - si legge sul quotidiano lombardo in edicola oggi - vuol dire che il calcio italiano è diventato una barzelletta, che stiamo scherzando con gli impegni che i presidenti onesti prendono e onorano nei confronti di Fisco e giocatori. Io sono tra questi, ma se in estate sono fallite tre società significa che il sistema è marcio è va rifondato, non si può continuare a far finta di nulla. Se la B tornerà a 22 non mi resterà che prenderne atto, ma sarebbe l'ennesima conferma che è impossibile fare calcio in Italia, che questa è diventata la Repubblica delle banane. A quel punto dovrei per forza fare un passo indietro e ridimensionare tutti gli investimenti importanti che sto facendo da quando sono arrivato a Brescia".