Brescia, Cellino ufficializza Marroccu: "Confido nel suo lavoro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Brescia Massimo Cellino ha commentato al Giornale di Brescia la sconfitta contro il Novara subita nella serata di ieri: “Di sicuro ci sono passaggi che mi mancano, già prima di Perugia avevo visto i ragazzi tristi e questa settimana si è ripetuta la cosa. Poi mi aspettavo di vedere il 4-3-3 e invece Boscaglia ha riproposto il 4-4-2. Non so, ci sono cose che non capisco e confido molto in Marroccu e nel lavoro che saprà fare per aiutarmi a capire certe cose e stando al fianco del mister”.