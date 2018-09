Brescia, Corini: "A Carpi ci attende una gara complicata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima conferenza stampa pre partita per il tecnico del Brescia Eugenio Corini, subentrato in corsa a David Suazo, in vista della sfida contro il Carpi: “Sarà una gara complicata contro una squadra che in casa in questi anni ha fatto sempre molto bene e ha uno stile di gioco particolare. In questi giorni abbiamo lavorato sull'equilibrio di squadra consapevoli che i valori tecnici non mancano. Ho cercato di fare capire ai miei giocatori l’importanza delle sfumature e cioè la differenza tra fare un grande risultato e fare un risultato mediocre. Sceglierò i giocatori più pronti a scendere in campo in funzione di una partita che richiede la massima concentrazione. - conclude Corini come si legge sul sito dei lombardi - Sono molto concentrato. Sono molto dentro la squadra e dentro la gara tanto da non riuscire a percepire l’emozione. L’emozione vera sarà il giorno della partita. Ringrazio tutto l’ambiente bresciano per l’accoglienza che mi porta anche ad avere una maggiore responsabilità”