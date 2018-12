Brescia, Corini: "Dobbiamo rigenerarci dopo il passo falso di Venezia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Brescia Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa alla viglia della gara interna contro il Livorno: “Dopo un passo falso bisogna rigenerarsi al più presto e produrre energia positiva. Sappiamo di aver sprecato una grande occasione, di aver lasciato qualcosa per strada contro una squadra forte come il Venezia. Ma per come si era messa la gara dovevamo fare di più. Ora bisogna riscattarsi ed è vietato sottovalutare il Livorno che viene da due ottime gare. Questo Brescia, ho detto ai ragazzi, può vincere o perdere contro tutte le altre 18 squadre, dipende da come affrontiamo le gare. - continua Corini come riporta Bresciaingol.it - Sono convinto che sia più difficile far gol che non subirne, ma detto questo io e il mio staff intendiamo la fase difensiva in un certo modo, dove tutti devono assimilare certi spostamenti. Serve avere equilibrio in campo, è importante, ma non dobbiamo dimenticare la nostra filosofia di gioco”.