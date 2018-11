Brescia, Corini: "Percepito un gran Brescia. Tonali? Pazzesco"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eugenio Corini ha accolto con grande gioia il successo delle sue Rondinelle nei confronti di un'avversaria blasonata come l'Hellas Verona. Queste le dichiarazioni nel post-partita del tecnico lombardo, riprese da bresciaingol.com: "Ho avuto la percezione che sia stato un gran Brescia e questo l’ha apprezzato anche la nostra gente che ci ha trascinato per tutta la gara. Stiamo facendo un bel lavoro nonostante siamo ancora in fase di costruzione. Si è allargato il campo delle scelte e ci sono tutti i presupposti per arrivare ad avere una mentalità di un certo tipo. Tonali? Pazzesco, ha interpretato la gara nel miglior modo possibile".