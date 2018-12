Brescia, Corini: "Successo importante, peccato solo per l'espulsione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eugenio Corini, allenatore del Brescia, ha così commentato la vittoria ottenuta dai suoi contro il Livorno, un 2-0 maturato grazie alla doppietta di Torregrossa: "Un successo molto importante, peccato per quell'espulsione. Nel finale un po’ di sofferenza c’è stata ma a noi non piace chiudere le gare in maniera tranquilla. Fa sempre piacere non prendere gol ma resto dell’idea che sia più difficile andare a segno. Fuori casa? Qualcosa ci manca ancora, penso sia meglio pensare di partita in partita anche se provare a vincere in trasferta è un nostro obiettivo, e non solo da adesso”, le sue parole riprese da bresciaingol.com.