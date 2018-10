Brescia, Corini: "Vietato sedersi sugli allori. Dobbiamo dare di più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conferenza stampa in casa Brescia per Eugenio Corini. Il tecnico delle Rondinelle ha analizzato il match di domani in casa del Cittadella. Ecco quanto evidenziato da Bresciaingol.com: "La sosta è capitata nel momento giusto perchè quando si cambia campo d’allenamento c’è bisogno di un po’ di tempo per adattarsi… Questo centro ha grandi potenzialità, diventerà la casa del Brescia Calcio e per questo bisogna ringraziare il presidente Cellino che da subito aveva in mente questo progetto. I cinque risultati utili consecutivi? Non per questo la squadra deve ritenersi serena, i ragazzi li voglio ancor più concentrati dopo gli ultimi successi. Dobbiamo continuare a costruire qualcosa d’importante per fare sempre meglio. Il Cittadella? E' una squadra forte lo ha dimostrato in questi anni, sarà sicuramente un bel banco di prova per capire come stiamo davvero… e vorrei avere riscontri positivi da questa gara”