Brescia, Corini: "Voglio che questa squadra torni a vincere una partita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eugenio Corini, tecnico delle Rondinelle, parla così alla vigilia di Brescia-Palermo: "Palermo per me ha rappresentato tantissimo sia dal punto di vista umano che professionale e tutt’ora rappresenta è stato un passaggio della mia carriera straordinariamente importante. È una piazza a cui mi legano tanti ricordi. Forza e energia. Voglio che questa squadra torni a vincere una partita perché penso che sia fondamentale sia sotto l’aspetto della classifica, ma soprattutto per il morale. Sapevo che gli allenamenti per preparare queste partite erano pochi quindi siamo preparati e la forza e la capacità di questo lavoro è di sapere capire velocemente come contestualizzarti e capire al volo quali sono le cose su cui bisogna lavorare. La capacità nostra deve essere quella di capire cosa significa rappresentare questa maglia per raggiungere l’obiettivo che tutti noi ci siamo prefissati e per reggere la pressione ed essere protagonisti. Strategicamente ho ben chiara la mia idea su come sviluppare inizialmente la partita e ho in testa secondo il momento della gara. Si prepara la partita con tutta la rosa e la partita si gioca in quattordici concetto fondamentale del calcio moderno. Voglio fare capire ai miei ragazzi quanto siano fondamentali gli innesti nel corso della gara, il calcio moderno si basa anche su qesto: basti pensare a Morosini che entra con il Pescara e segna, che subentra a Carpi e segna ( poi annullato per fuorigioco). Devo fare una valutazione preventiva per cercare di evitare gli errori e mantenere l’equilibrio nel corso dei novantacinque minuti".