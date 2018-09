Brescia, Donnarumma: "Nessun rimpianto, qui per conquistare la A"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha parlato Alfredo Donnarumma, neo attaccante del Brescia: “Caracciolo? L’Airone ha fatto la storia di questo club, adesso tocca a me provare a lasciare il segno. Non sarebbe stato male giocare insieme, ma le cose sono andate diversamente. L’anno prossimo vorrei giocare in Serie A. Le mie ambizioni sono le stesse del presidente Cellino, sono venuto qui per riconquistare quello che già mi ero meritato sul campo (con l’Empoli, ndr). Rimpianti? "No, perché il Brescia mi ha voluto fortemente. Per un mese il direttore Marroccu è stato in pressing per convincermi. L'Empoli mi ha fatto capire che non potevano rifiutare 2 milioni di euro per il mio cartellino (era stato ingaggiato a parametro zero l'estate prima, ndr). C'erano anche altre società interessate, ma il progetto di Cellino mi ha convinto a dire sì”, ha concluso.