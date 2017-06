Brescia, due trattative vicine alla chiusura: Machin e Checchin

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Brescia continua a lavorare per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Come riporta Gianlucadimarzio.com la dirigenza delle Rondinelle è pronta a chiudere due trattative: la prima porta al giovane Josè Machin, giovane centrocampista appena svincolato dal contratto con la Roma. L'altro è Luca Checchin, centrocampista di proprietà del Verona reduce dall'esperienza con la maglia del Prato.