Brescia, i convocati per lo Spezia. Ancora Out Martinelli

© foto di Federico Gaetano

Sono 19 i calciatori convocati dal tecnico del Bresscia Roberto Boscaglia per la gara di campionato valida per la 36° giornata della Serie B in programma martedì sera, alle ore 20.30, da disputare contro lo Spezia allo stadio "Alberto Picco".

Portieri: Minelli, Pelagotti

Difensori: Somma, Coppolaro, Lancini, Meccariello, Longhi, Gastaldello

Centrocampisti: Viviani, Bisoli, Spalek, Furlan, Tonali

Attaccanti: Torregrossa, Caracciolo, Embalo, Okwonkwo, Rivas.