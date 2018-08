Brescia, il nodo Minelli sempre da sciogliere

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ormai da tempo Stefano Minelli si allena con le giovanili del Brescia in attesa di una sistemazione altrove. Sfumata, al momento, la possibilità di continuare in Serie B con la maglia del Novara visto il mancato ripescaggio del club piemontese, per il portiere classe '94 restano aperte solo le soluzioni in Serie C, già scartate in passato, e all'estero. Lo scrive Il Giornale di Brescia spiegando che a questo punto Minelli potrebbe anche restare in biancoblù fino a gennaio allenandosi a parte, da fuori rosa, una soluzione poco simpatica per tutti e anche immeritata per quello che è stato il titolare delle Rondinelle negli scorsi anni.