Brescia, Konstantinidis verso l'addio. Senza aver giocato un minuto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivato a gennaio per rinforzare la corsia destra del Brescia il greco Dimitris Konstantinidis, classe '94, dopo pochi mesi è già in procinto di salutare il club lombardo e l'Italia. Un'avventura difficilmente inquadrabile per l'ex PAOK che non è sceso in campo neanche per un minuto in questa stagione collezionando appena due convocazioni da parte dei tecnici che si sono succeduti sulla panchina delle Rondinelle. I guai al ginocchio ne hanno condizionato la stagione e probabilmente hanno fatto propendere il Brescia per l'addio anticipato nonostante altri due anni di contratto.