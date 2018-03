Brescia, Maroccu: "Boscaglia non in discussione, ci salveremo"

© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo del Brescia Francesco Maroccu ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida di Bari: "Oggi parlo io solo per proteggere la squadra e l'allenatore che non è assolutamente in discussione. Oggi non è stata una partita di calcio, abbiamo fatto una trasferta molto complicata. Siamo stati messi in una situazione in cui era impossibile trovare un albergo per motivi di altre manifestazioni. Pertanto la partita di oggi va archiviata velocemente, la squadra non è praticamente mai scesa in campo e abbiamo dimenticare questa partita e pensare alle prossime gare casalinghe che sono uno spartiacque della nostra stagione".

Può essere un problema mentale?

"Penso di sì. Ci sono dei bravi giocatori ed è anche un grande gruppo. Penso sia una questione di personalità e di mentalità".

Gara sottotono.

"Non si può replicare. Il campo ha parlato in maniera impietosa e quando si tocca il fondo come oggi si deve assolutamente risalire. Abbiamo due partite che sono fondamentali per la salvezza e sono convinto che la squadra troverà quell'anima guerriera che è mancata oggi".

Proseguite con Boscaglia?

"Sono qui per tutelare il Brescia. Noi siamo un gruppo che alla fine centrerà la salvezza. Ci sono i valori, c'è la solidità della società e lavoreremo per questo. Questo è un impegno che non possiamo non rispettare".