Brescia, nel ritorno il ritmo è da playoff

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Spazio al cammino delle Rondinelle nel girone di ritorno sulle pagine sportive del Giornale di Brescia in edicola che parla di salvezza quasi ipotecata dalla squadra di Boscaglia che sta marciando a un ritmo da play off in questo 2018. Solo sei squadre infatti, da gennaio a oggi, hanno ottenuto più punti del Brescia in classifica.