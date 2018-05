Brescia, non solo Tonali. Tesoretto da 20 milioni in mezzo al campo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c'è solo Sandro Tonali, talentuoso centrocampista che piace a mezza Europa, a far sorridere il presidente del Brescia Massimo Cellino in vista del prossimo mercato. In casa delle Rondinelle infatti ci sono anche altri tre centrocampisti che con le loro prestazioni stanno alzando il proprio valore e che rappresentano un tesoretto importante in ottica futura. Si tratta di Dimitri Bisoli, Emanuele Ndoj e Nikolas Spalek: classe '94 il primo, '96 il secondo e '97 il terzo. Secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia il primo ha una valutazione che oscilla fra i 5 e i 7 milioni, col Genoa in pressing per averlo nella prossima stagione. Valutazione simile anche per gli altri due giocatori per un totale di una ventina di milioni che potrebbero essere incassati in estate per ricostruire la squadra e puntare a traguardi più ambiziosi della salvezza, anche se Cellino difficilmente si priverà in un sol colpo di tutta la linea mediana.