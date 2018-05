© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa sera contro l'Ascoli il Brescia si gioca la permanenza diretta in Serie B al termine di una stagione complicata con diversi cambi in panchina e l'arrivo di un nuovo proprietario come Massimo Cellino. Nelle pagine interne del Giornale di Brescia trova ampio spazio la gara con il quotidiano che titola: “Brescia, notte di speranza per evitare la lotteria”. “Ad Ascoli serve almeno un pareggio per salvarsi. - si legge ancora – Rischio Play out concreto in caso di sconfitta”.