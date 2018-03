Brescia, oggi doppio obiettivo: con una sconfitta Boscaglia a rischio

© foto di Federico Gaetano

Vincere, e difendere la panchina. Doppio obiettivo stasera a Novara per il Brescia e per Roberto Boscaglia. Secondo quanto riferito dal Giornale di Brescia, infatti, dal risultato della gara di stasera dipenderà il futuro dell'allenatore delle Rondinelle. Una vittoria porterebbe il club lombardo a +5 sulla zona playout, ma con una sconfitta sarebbe il tecnico, ex di turno, a rischiare.