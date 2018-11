Brescia, osservatori del Manchester City per Tonali

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La stella di Sandro Tonali, centrocampista classe 200 del Brescia, continua a brillare sempre più dopo un fine settimana che lo ha visto segnare nel derby contro l'Hellas Verona per coronare la prima convocazione con l'Italia maggiore. Sul calciatore c'è già l'interesse delle big italiane – Juventus, Inter, Roma e Napoli – e di alcune straniere come il Paris Saint-Germain e il Chelsea a cui va ad aggiungersi anche il Manchester City. Come rivelano i colleghi de La Gazzetta dello Sport infatti un osservatore del club inglese era ieri al Rigamonti per osservare da vicino Tonali e sicuramente sarà tornato in Inghilterra con un rapporto lusinghiero da presentare a Pep Guardiola, uno che a Brescia ha anche giocato.