Brescia, piace Sala. L'Inter potrebbe usarlo per arrivare a Tonali

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito da Fcinternews.it per arrivare al centrocampista del Brescia Sandro Tonali, classe 2000, l’Inter sarebbe pronto a mettere sul piatto uno dei calciatori emergenti di sua proprietà. Si tratta di Marco Sala, terzino mancino classe ‘99 attualmente in forza all’Arezzo e nel giro dell’Under 21 di Gigi Di Biagio. Il calciatore piace molto anche al Perugia, che avrebbe sondato già il terreno, ma nelle intenzioni del club nerazzurro c’è l’intenzione di usarlo come contropartita tecnica, mantenendo magari un’opzione di riacquisto (sempre che non venga abolita ovviamente), per arrivare a uno dei centrocampisti più appetiti dal mercato e valutato dal Brescia circa 30 milioni di euro. Sala è un profilo gradito al Brescia e questo potrebbe facilitare l'operazione anche se al momento non si è andati in profondità nel discutere di un possibile affare.