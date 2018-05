Brescia, Pulga: "Vogliamo i tre punti, anche se sarà dura"

Il tecnico del Brescia Ivo Pulga ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Empoli in cui le Rondinelle andrà a caccia dei punti salvezza: “L'Empoli ha ha vinto il campionato e l'ha strameritato, è un gruppo di grande valore che potrebbe giocare in A con l'obiettivo di salvarsi, in più sono ancora vivi e con Andreazzoli in panchina non hanno mai persi. Credo che non vorranno farlo proprio ora, ma noi non possiamo permetterci di pensare di andare in campo per non perdere, dobbiamo avere un atteggiamento vincente per conquistare i tre punti sapendo che non sarà facile. Queste ultime gare non sono state semplici e domani il compito sarà ancora più impegnativo, ma siamo pronti a dare battaglia. - continua Pulga come riporta Bresciaingol.it - Salvezza? Lo diciamo da alcune partite, ma i punti vanno sudati e conquistati sul campo. Nessuno ti regala niente e nessun risultato è scontato”.