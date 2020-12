Brescia, Ragusa: "Stare con i piedi per terra per risalire la classifica: il campionato è lungo"

Conferenza stampa di metà settimana in casa Brescia. Protagonista di giornata, l'attaccante Antonino Ragusa: "Le tre settimane out per il Covid-19 mi hanno un po' condizionato a livello atletico, mi sto rimettendo in forma adesso ed è giusto rientrare piano piano per trovare la condizione migliore. Sto lavorando duro, voglio dare il mio contributo alla squadra. Seconda punta o trequartista? Non ho problemi a fare nessuno dei due ruoli, li ho fatti entrambi, tutto sta nel modificare un po' il proprio gioco, ma in passato non ho mai avuto difficoltà".

Andando poi proprio alla squadra: "Il campionato è ancora lungo, ora siamo in un mese decisivo dove ci saranno tante partite ma poi c'è un intero girone di ritorno, è presto per tirare le somme: di certo siamo consapevoli dei nostri mezzi, chi retrocede dalla Serie A tenta subito di risalire, ma non dobbiamo stare con i piedi per terra senza sottovalutare nessuno, in modo che si possa fare un filotto di risultati che permette di risalire la classifica. Siamo una squadra forte, ma questo anno la B è molto difficile e imprevedibile, non dobbiamo mai abbassare la guardia, pensando però solo a noi stessi. A parte qualche tampone di troppo, che comunque è giusto fare, nello spogliatoio siamo tranquillo, gli stadi senza pubblico non sono calcio ma ci siamo adattati. Speriamo solo passi tutto questo".