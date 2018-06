Brescia, resta irrisolto il nodo Caracciolo

Spazio al futuro di Andrea Caracciolo sulle pagine del Giornale di Brescia in edicola. Il centravanti e capitano delle Rondinelle, in scadenza di contratto, è ancora un nodo irrisolto in vista della prossima stagione: Caracciolo vorrebbe continuare un altro anno da calciatore, mentre la dirigenza lo vorrebbe in un'altra veste. Domani il presidente Massimo Cellino tornerà in città e si inconterà col calciatore per trovare una soluzione che accontenti tutti.