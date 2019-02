Brescia, Rodriguez: "Concorrenza è uno stimolo. Pronto a dire la mia"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il neo centravanti del Brescia Alejandro Rodriguez ha parlato in conferenza stampa presentandosi alla nuova piazza: “Fisicamente sto bene, mi alleno con continuità da tre-quattro mesi, ho fatto diverse panchine, ma ancora mi manca il ritmo partita. Qui la concorrenza è alta, c’è Alfredo che è fortissimo e che conosco da Empoli, sono felice di giocare con lui. - continua lo spagnolo come riporta Bresciaingol.it - Credo che questa concorrenza sia uno stimolo per tutti, per cercare di continuare a restare in testa alla classifica. Personalmente cerco di farmi trovare pronto sia se entro a gara in corsa sia se gioco dal primo minuto. Spero di dare il mio contributo”.