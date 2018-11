Brescia, Romagnoli: "Commesso disattenzioni che ci sono costate care"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta di Venezia, il difensore del Brescia Simone Romagnoli ha analizzato: "Prendiamolo come insegnamento per il proseguo del campionato. Loro ci hanno messo tutto, noi abbiamo commesso nel primo tempo disattenzioni che abbiamo pagate care. I 74 minuti con l'uomo in più meritavano un'altra condotta di gara? Vero, magari con meno cross dalla trequarti e più dal fondo, visto che anche il nostro gol è arrivato da una palla messa dal fondo - evidenzia Bresciaingol.com -. Però è anche vero che abbiamo avuto diverse occasioni di testa su palle messe dentro, soprattutto ad inizio ripresa. Non creiamoci una paranoia: noi prepariamo ed affrontiamo le partite nello stesso modo. Ripartiamo dalla voglia di reagire mostrata".