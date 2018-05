Brescia, si stringe per Suazo come nuovo allenatore

© foto di Federico De Luca

Il Brescia sembra aver deciso di puntare su David Suazo per la prossima stagione. L'honduregno avrebbe superato infatti la concorrenza dell'altro ex Cagliari Michele Fini e, come riporta Il Giornale di Brescia, la società lombarda nelle prossime ore potrebbe provare a chiudere il discorso allenatore. Suazo ha già avuto un contatto sia con Massimo Cellino sia con Francesco Marroccu, che conosce visto il comune passato in Sardegna (dove l'attaccante ha collezionato 254 presenze e dove ha iniziato la propria carriera da allenatore nel 2014), ma per chiudere eventualmente la trattativa bisognerà attendere il rientro in Italia del presidente.