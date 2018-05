Brescia, spunta il nome di Fini per la panchina

Il Brescia potrebbe partire da un ex Cagliari, al pari del presidente Massimo Cellino, in panchina. Secondo quanto rivelato dal Giornale di Brescia il club lombardo avrebbe accelerato per portare alla guida della squadra Michele Fini, ex centrocampista e storico secondo di Diego Lopez. Un'idea che è stata portata avanti sottotraccia, ma che sembra essere ritenuta idonea al progetto che ha in mente la dirigenza.