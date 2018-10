Brescia, Tremolada studia per la prova del 10

© foto di Federico Gaetano

Contro il Cittadella potrebbe essere nuovamente il turno di Luca Tremolada. Il trequartista dopo gol e assist contro il Padova vede infatti un ritorno in campo dal primo minuto, come non accade ormai da inizio settembre contro lo Spezia. Lo scrive il Giornale di Brescia spiegando che Corini si aspetta conferme importanti anche da Morosini e Torregrossa.