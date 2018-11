Brignoli: "Io e il Palermo accomunati dalla voglia di riscatto"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Alberto Brignoli, portiere del Palermo, intervistato dal sito del club rosanero del suo rapporto con la città siciliana e i suoi obiettivi per questa stagione: “È una città bellissima sia dal punto di vista culturale, con tantissimi monumenti, chiese in ogni angolo della città, sia per il quotidiano e la vitalità delle persone, sono queste le cose che mi hanno colpito di più. È bellissima l'interazione fra la città e le persone, per me non è stato difficile adattarsi alla vita di qui perché sono estroso e alla mano, sono un bergamasco atipico diciamo. - continua Brignoli - Riscatto? È una parola che accomuna me e il Palermo, è una parola molto forte e per questo bisogna sempre trovare un equilibrio, ma credo che questo aiuti a dare sempre il 100% e rendere sempre di più. Il Palermo ha investito su di me e mi ha dato fiducia e questo aumenta i miei stimoli e il mio senso di responsabilità. A giugno vogliamo conquistare la promozione, senza nascondersi troppo. Il mio futuro è molto delineato, servono poche distrazione e pochi punti da rispettare come la continuità di risultati riducendo al minimo gli errori per arrivare a giugno dove tutti noi vogliamo”.