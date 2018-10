Buona la prima per Stellone, alla ripresa c'è la rivelazione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Buona la prima. Roberto Stellone torna sulla panchina del Palermo e riprende da dove aveva lasciato: battuto il Crotone, un accenno di sorriso sulle labbra dei tifosi rosanero, scatenato dal gol a 4 minuto dalla fine di Ilija Nestorovski. Sempre lui: 13 gol l'anno scorso, 3 in questo avvio di stagione. Stellone riparte, senza palloni in campo da parte degli avversari arriva la vittoria. Con qualche novità: si torna alla difesa a 4, dopo l'interregno iniziale di Tedino. Ora, la sosta per consentire alla squadra di assimilare qualche novità. Poi, di fronte ci sarà la rivelazione.

Alla settima partita, soltanto conferme da parte del Lecce: miglior attacco della Serie B con Benevento e Brescia. Cinque marcatori diversi, terzo posto a 12 punti, soltanto uno in meno della vetta. Con tante intuizioni da parte di Liverani, a partire da Mancosu reinventato trequartista. E Palombi che si consacra: 5 gol in 6 presenze, la miglior media gol del campionato cadetto. Il Palermo ha ambizioni da grande, il Lecce può iniziare a crederci. Ci si rivede dopo la sosta.