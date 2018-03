Calabro vola sulle tracce di Castori: sensazioni positive per il futuro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi sulle colonne di TMW il punto sul futuro degli allenatori di Serie B: dalle 16.00, ogni 20 minuti, l'analisi di uno dei 22 protagonisti

IL TREND - Sulla scia di Castori: nell'arrivo al Carpi, Antonio Calabro ha saputo non stravolgere la tradizione di una squadra che nelle ultime stagioni aveva una sua identità ben precisa. Carpi cinico, che subisce poco ma segna ancora meno, che se il campionato finisse in questo momento approderebbe i playoff. Quelli che, comunque, sono l'obiettivo di una società diventata ambiziosa col passare del tempo. Perché l'appetito vien mangiando.

LA SITUAZIONE ATTUALE - Un avvio di 2018 non proprio convincente aveva fatto nascere alcune voci su un possibile cambiamento. Poi il Carpi ha iniziato a risalire la china e ha scalato qualche posizione. Tutto in mano alla società: il contratto prevede un'opzione per il rinnovo biennale. Al momento, la sensazione è che l'ex Virtus Francavilla abbia convinto l'ambiente. Di sensazioni, però, non si vive nel calcio: tutto, o quasi, dipende dall'accesso ai playoff e da come la squadra si comporterà in quell'occasione.

Contratto fino al 2018

Permanenza: 70%