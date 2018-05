Calaiò: "Felice di aver aiutato Parma dopo il Napoli, voglio restare in A"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

E' felice Emanuele Calaiò dopo la vittoria del Parma a La Spezia, valsa la promozione diretta in Serie A. Queste le parole dell'attaccante dei crociati a Sky Sport al termine della gara: "Queste sono lacrime di gioia e tensione, per tutta la stagione altalenante. Tre mesi fa eravamo fuori dai playoff, poi abbiamo vinto una due o tre partite e ci siamo ritrovati al secondo e al terzo posto. Io ancora non ci credo che il Frosinone abbia pareggiato, sono felice che di aver aiutato il Parma come avevo fatto col Napoli. Futuro? Io voglio aiutare la squadra anche in Serie A, ho un altro anno di contratto e voglio rimanere in questa città meravigliosa".