Camporese: "Foggia piazza calorosa, ci sono i presupposti per far bene"

Il neo difensore del Foggia Michele Camporese ha parlato in conferenza stampa del suo impatto con la nuova realtà e delle aspettative per la stagione: “Foggia è una piazza importante, caloroso di cui tutti mi hanno parlato bene. Prima di scegliere ho sentito Pietro Iemmello che mi ha consigliato di venire qui, mi ha detto che non mi sarei pentito della scelta. Inoltre questa società mi ha accontentato sotto tutti i punti di vista, ho trovato in loro qualcosa in più rispetto ad altre società. - continua il centrale come riporta Tuttocalciopuglia.com - La squadra mi ha impressionato da un punto di vista tecnico e di intensità di lavoro, il gruppo è buono e ci sono tutti i presupposti per fare un bel campionato. In Serie B poi può accadere di tutto e ogni gara fa storia a sé. Obiettivi? Cercare di aiutare il Foggia a raggiungere gli obiettivi e dare il mio contributo”.