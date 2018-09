Caos Serie B, conclusa l'udienza al TAR. Possibile sentenza in giornata

Momenti di riflessione all’Aston Villa. Il club inglese valuta il profilo di Andrea Stramaccioni, possibile cambio in panchina e l’ex Inter e Udinese è un nome che piace. Ci sono stati dei contatti. L’Aston Villa pensa a Stramaccioni...

Batosta per la Juve U23, Zironelli: "Dobbiamo reagire"

Il Secolo XIX: "L'Entella rischia di non giocare fino ad ottobre"

Incendio sul Monte Serra. Pisa-Arezzo non è a rischio

Il Tirreno: "Moscardelli contro Pelagotti, ex di spessore"

La Stampa: "Il Novara in attesa del Tar". La settimana della verità

Matera, nuovi ingressi nel club? Non prima di dicembre

Olbia, Ragatzu: "In passato commessi vari errori, ora sono contento"

Serie C, date e orari degli esordi dei club interessati al ripescaggio in B

Entella, possibile sit in dei giocatori a Roma

Reggina, Cevoli: "Situazione assurda. Solo qui i ricorsi non finiscono mai"

Serie C, girone C: Trapani e Rende inarrestabili. Casertana, un altro ko

Serie C, pari fra Pisa e Arezzo nel derby toscano

Arzachena, in arrivo il difensore Baldan

Gozzano, rescissione per Testardi

Altre notizie Serie C

Conclusa l'udienza sul caos Serie B al TAR Lazio (che deciderà oggi anche sul caso Frosinone-Palermo). In mattinata si è discusso il ricorso della Pro Vercelli, che aveva chiesto l'astensione del presidente della Prima sezione del tribunale amministrativo (per incompatibilità) senza ottenerla, nel pomeriggio è attesa la sentenza.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy