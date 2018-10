Carpi, a gennaio almeno 5 innesti: Luppi obiettivo per l'attacco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Carpi a gennaio si muoverà in maniera decisa sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Fabrizio Castori e regalare al tecnico almeno cinque pedine per puntare alla salvezza. Come riporta Il Resto del Carlino gli emiliani andranno alla caccia di due difensori, due centrocampisti e una punta. Per quest'ultimo ruolo l'obiettivo principale è Davide Luppi, in uscita dalla Virtus Entella con cui sta trattando la rescissione, che è stato già avvistato al Cabassi in occasione delle ultime due gare interne dei biancorossi.