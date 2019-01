Carpi, Alex Casella nuovo ds. Ufficialità ad ore

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Volti nuovi non solo in campo per il Carpi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena nelle prossime ore il club emiliano ufficializzerà l'arrivo di Alex Casella come nuovo direttore sportivo, con Stefano Stefanelli che rimarrà nell'organigramma della società con il ruolo di direttore generale. Segretario generale sarà, invece, il nuovo ruolo di Nicola Benedetti.