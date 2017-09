Carpi, Alhassan in prova con gli emiliani dopo lo svincolo dal Perugia

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, potrebbe non essere ancora chiuso il mercato del Carpi. Con il club emiliano, infatti, è attualmente in prova l'esterno sinistro Masahudu Alhassan, ex Perugia, Latina e Novara, svincolatosi dal club umbro proprio negli ultimi istanti di mercato, in modo da avere più tempo per trovare una squadra. Questa potrebbe dunque essere il Carpi.