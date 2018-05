Carpi, anche Chezzi del Savona in corsa per la panchina

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Iniziano a circolare le prime indicazioni sulla panchina del Carpi in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena il club emiliano, oltre ad Alberto Bollini e Mauro Zironelli, avrebbe preso in considerazione anche un altro profilo, alternativo a quello di Antonio Calabro tecnico attualmente in carica. Si tratta di Marcello Chezzi oggi alla guida del Savona.