Carpi, Arrighini: "Momento difficile, non dobbiamo abbassare il ritmo"

© foto di Federico Gaetano

Arrighini, autore del gol del Carpi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a DAZN alla fine del primo tempo della gara contro il Brescia terminato 1-1.

"Mister Castori ha dato un'impronta alla squadra sopratutto dal punto di vista della grinta e dell'aggressione. Siamo in un momento difficile, dobbiamo fare punti. Con Mokulu è più semplice giocare e dialogare davanti, rispetto a Sabbione ha caratteristiche più offensive. Non dobbiamo abbassare il ritmo nella ripresa, se lo facciamo il Brescia ha qualità per farci male".