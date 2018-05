Carpi, Bonacini: "Arriverà Chezzi. Mbakogu? Precontratto col Leeds"

© foto di Federico De Luca

Stefano Bonacini, patron del Carpi, è stato ospite ieri sera di Tvqui Modena per fare il punto sulla stagione appena conclusa e iniziare a presentare la prossima stagione: "Un giudizio? Stagione sufficiente tendente al buono, dopo la rifondazione del gruppo erano previste alcune difficoltà. Siamo moderatamente soddisfatti. A gennaio abbiamo preso tre innesti non tanto per puntare dritti ai playoff ma per puntellare la squadra in ottica salvezza. Bisogna essere contenti dell'esserci salvati con i soli 32 gol fatti. Sapevamo del problema, all'andata come centravanti abbiamo avuto solo Mbakogu, al ritorno solo Melchiorri, perché gli altri non hanno fatto bene per un motivo o l'altro. Senza l'acquisto di Melchiorri saremmo retrocessi, ha segnato solo gol pesanti da punti, mai la seconda o la terza rete. E' stato determinante. Ho avuto paura in certi momenti perché la squadra non aveva la consapevolezza di poter davvero rischiare la retrocessione e questo spaventava. Questo è un campionato difficilissimo, chi pensava potessero retrocedere Ternana o Novara?

Le seconde squadre? Non mi piacciono, vanno bene in Serie C ma senza possibilità di salire in B. Domani la Lega si pronuncerà in merito. Calabro? Ha fatto il suo, gli avevamo chiesto la salvezza. Sapevamo che c'era l'incognita esperienza, ma ha portato a casa il risultato. Gli siamo stati vicini e secondo me abbiamo fatto bene perché la squadra è sempre stata con lui. Sarà confermato? L'avventura di Calabro a Carpi si è chiusa a Bari, così come quella del ds Lauriola. E' inutile raccontare storie alla gente. Arriveranno due ragazzi al momento non ufficializzabili perché non ancora dotati del patentino, ma Stefanelli e Chezzi sono le persone individuate per la nostra area tecnica. Mbakogu? Abbiamo un precontratto firmato col Leeds, entro il 30 giugno lo dobbiamo chiudere e a meno di trappole inattese giocherà con loro l'anno prossimo. Colombi? Siamo contenti se resta con noi, ma se dovesse ricevere richieste dalla Serie A asseconderemmo le sue volontà come abbiamo fatto con altri suoi compagni in passato".