Carpi, Bonacini: "Così non mi sta bene. Deciderò io la fine del ritiro"

© foto di Federico De Luca

E' una classifica tutt'altro che felice quella del Carpi di Stefano Bonacini. Il dirigente degli emiliani ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta di Modena dopo il ko contro l'Ascoli: "Così non mi sta bene non siamo quelli visti ad Ascoli. In una stagione ci possono essere momenti negativi ma bisogna essere bravi a superarli. Ho visto la squadra giocare come si deve a Perugia, con il Brescia e Cittadella, per il resto non pervenuti. Si può perdere, ma sempre dando il massimo e ultimamente non lo stiamo facendo. Deciderò io quando terminerà il ritiro, sperando che possa servire proprio a darci una svegliata”.