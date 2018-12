Carpi, Bonacini: "Vogliamo 3 retrocessioni. Altrimenti affileremo i coltelli"

© foto di Federico De Luca

Ospite di TvQui Stefano Bonacini, patron del Carpi, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul format della Serie B oggetto di discussione in questi giorni. Ecco quanto riportato da ParlandoDiSport.it: “Noi vogliamo le 3 retrocessioni, ma ho il timore che si vada verso la conferma delle 4 e a quel punto ci sarà da affilare per bene i coltelli. Con la Salernitana ho visto una vittoria alla Carpi, aggressiva e di carattere, giocando così possiamo vincerne altre e magari salvarci. Retrocessione? Non ci penso, faremo le dovute valutazioni a tempo debito. Mercato? Lollo e Mbakogu non torneranno, ma li ringrazieremo sempre per quello che hanno fatto per noi. Con Jerry sono arrabbiato, non mi è piaciuta la sua gestione del passaggio al Leeds che io avevo chiuso da tempo”.