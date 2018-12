In casa Carpi è scattata l’emergenza portieri dopo l’espulsione rimediata dal titolare Colombi e l’infortunio del vice Serraiocco. Per questo, come riferiscono i colleghi di Gazzetta, il club sarebbe alla ricerca di un estremo difensore svincolato e avrebbe già avviato i contatti con Riccardo Piscitelli, classe ‘93, ex Benevento a cui è stato proposto un contratto fino a giugno.