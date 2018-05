Carpi, Calabro: "Avremmo voluto vincere davanti ai nostri tifosi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'1-1 arrivato contro il Cittadella, il tecnico del Carpi Antonio Calabro ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club: "Abbiamo sofferto solo nella prima parte del primo tempo, poi ci siamo ricompattati e siamo usciti molto bene. Avremmo voluto vincere questa partita, ci tenevamo a chiudere bene davanti al nostro pubblico e anche se non è arrivata la vittoria abbiamo fatto una buona gara. Abbiamo dato continuità alle prestazioni contro Empoli e Frosinone, anche se il risultato non è arrivato. Nel secondo tempo siamo partiti bene coprendo gli spazi e abbiamo provato a vincerla mettendo anche Mbakogu. I nostri tifosi meritavano di chiudere il campionato vedendo una prestazione come questa, se durante il campionato ci sono stati fischi o incomprensioni o ci sono stati errori sono stati fatti in buona fede. Ma alla fine si vede se le cose sono state fatte bene e mi ha fatto piacere che i tifosi abbiano applaudito la squadra apprezzando il traguardo raggiunto”.