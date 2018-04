Carpi, Calabro: "Mbakogu ancora ko, speriamo di riaverlo la prossima"

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nessuna conferenza stampa ma un colloquio con l'ufficio stampa del club per Antonio Calabro alla vigilia della sfida contro il Parma, in programma domani alle 15: "Lo score del Parma ultimamente è veramente invidiabile con sette vittorie una sconfitta e un pareggio nelle ultime nove, hanno vinto contro Palermo e Frosinone e questo la dice lunga sul loro stato di forma. Andremo ad affrontare una squadre in salute, salita nelle prime posizioni della classifica ma noi abbiamo in questi due giorni ripristinato le energie soprattutto nervose perché la squadra è uscita con grande rabbia dalla partita col Perugia e dovremo mettere in campo a Parma proprio questa rabbia e quella voglia di rivalsa, di continuare a fare le prestazioni che ci hanno portato a fare punti importanti, servirà quell'atteggiamento".

All'andata una grande vittoria, cosa cambia un girone dopo?

"All’andata fu una bella vittoria, anche allora venivamo da una sconfitta col Perugia che ci aveva ferito come ora. I ragazzi hanno messo in campo la voglia e la prestazione, non meritavano questa sconfitta e dovremo sfogare questa rabbia contro il Parma”.

Capitolo assenti: chi pensi di recuperare?

"Mbakogu e Nzola sono ancora assenti, come Capela. Jerry dovrebbe recuperare per la prossima settimana prossima, lo aspettiamo perché è fondamentale e speriamo ci dia una mano nelle ultime 4-5 partite”.