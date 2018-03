Carpi, Calabro: "Palermo fortissimo nonostante le assenze"

Fonte: carpifc.com

© foto di Giuseppe Scialla

Il tecnico del Carpi Antonio Calabro ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Palermo: “Domani sarà una partita con grandi difficoltà contro una squadra fuori categoria e che nonostante le assenze ha giocatori importanti e che è obbligata a vincere. Hanno giocatori di qualità e quantità a prescindere dagli assenti hanno un potenziale importante. Consapevoli di questo, sappiamo che partita dobbiamo fare per portare a casa punti.

Lo schema con Sabbione alle spalle di Melchiorri? È una soluzione che può sembrare più difensiva ma libera gli interni da alcuni compiti difensivi. Quando tornerà Mbakogu? Vedremo, Jerry è troppo importante per noi, domani non ci sarà, ci penseremo quando rientrerà. Dobbiamo pensare strategicamente alle tre partite che dobbiamo affrontare in una settimana, questo non significa sottovalutare la partita di Palermo. Dobbiamo chiedere una mano a tutti i componenti della squadra in queste gare ravvicinate.

Il Palermo? Ha singoli che possono decidere la partita in ogni momento, anche quando sono in difficoltà. Coronado svaria su tutto il fronte offensivo, bisogna essere bravi a limitarlo difendendo di squadra. Dobbiamo essere pronti e bravi anche a cambiare identità a partita in corso perchè il Palermo lo farà se non sbloccherà il risultato”.

Paralleli tra me e Tedino? Devo fargli i complimenti, a Palermo non è facile perchè sei costretto a vincere e lui ha dato un timbro non solo tecnico ma anche di spessore umano. A Carpi è sicuramente più semplice, c’è uno staff collaudato che ti dà una grossa mano.

La condizione atletica? La squadra ha sempre corso, da inizio campionato, diciamo che ultimamente sta correndo meglio.I risultati ci devono solo dare consapevolezza che il lavoro che stiamo facendo è quello giusto, ma non certo distoglierci dal nostro obiettivo”.