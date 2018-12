Carpi, Castori: "A Pescara consapevoli di poter far punti"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Il tecnico del Carpi Fabrizio Castori ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Pescara di domani sera partendo dalla scelta del portiere: “Serraiocco non ha recuperato e quindi in porta giocherà Piscitelli che si è allenato con noi in questi giorni ed è un giocatori in linea coi nostri principi. - continua Castori come riporta il sito del club emiliano – Con Pillon ci siamo affrontati tante volte fin da quando lui era a Treviso e io a Tolentino, è un allenatore molto bravo ed esperto.Quando ho ereditato il Carpi dalla sua gestione trovai una squadra con dei criteri giusti a livello tattico, è un allenatore che sa dare molto equilibrio alle proprie squadre, ha grande conoscenza della categoria e i risultati del Pescara testimoniano il suo valore. Per noi sarà una partita difficile come lo sono tutte, ma io guardo in casa nostra e contro il Lecce ho visto il giusto atteggiamento e la miglior prestazione delle dieci da quando siedo sulla panchina. Il Pescara ha una squadra di qualità, giocano in casa e vorranno fare risultato ma anche noi. Abbiamo grande rispetto, sappiamo che sarà difficile, ma andiamo con la consapevolezza di poter fare risultato”.