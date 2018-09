Carpi, Castori: "Abbiamo ritrovato compattezza, sono contento"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabrizio Castori, allenatore del Carpi, ha commentato la vittoria conquistata sul campo del Perugia. Ecco le sue parole in conferenza stampa e riportate dal portale TifoGrifo.com: "Era importante ritrovare compattezza ed equilibrio, questa vittoria vale oro. Sono molto contento perché ci rimettiamo in careggiata e ritorniamo in gioco per la salvezza. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, compatti e stretti. Non abbiamo concesso nulla al Perugia tranne il calcio di rigore. Abbiamo portato a casa tre punti, sono contento”.