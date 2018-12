Carpi, Castori: "Domani conta solo vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Carpi Fabrizio Castori ha parlato in conferenza stampa della sfida contro la Salernitana in cui gli emiliani andranno a caccia della prima vittoria in casa: “È arrivato il momento di vincere, non sono bastate le ottime prove con Lecce e Pescara e dobbiamo fare un passo in più a livello di concentrazione e attenzione. La squadra sta riuscendo a giocare con un ritmo intenso e creare occasioni, ma serve eliminare gli errori. La Salernitana è una squadra di rango, forte e non credo ai dati che la danno in difficoltà in trasferta. A ogni modo ogni discorso è superfluo perché conta solo vincere. - continua Castori come riporta il sito del club – A Pescara abbiamo giocato a cinque in mezzo perché il loro centrocampo è migliore del nostro e abbiamo fatto bene, ma a me piace giocare su quattro linee con due punte in verticale. Machach? E’ cresciuto, è un talento. Si è inserito bene anche nel gruppo, ha fatto grandi passi avanti. Sono d’accordo con Bonacini che non dobbiamo abbatterci ma continuare a lavorare, la situazione di classifica non mi spaventa, ho già fatto rimonte in passato a Ascoli e Cesena e so che bisogna tenere duro trovando anche i lati positivi pur in un momento in cui i risultati non ti stanno dando ragione. La squadra è comunque migliorata e questo ci deve dare la convinzione che ce la possiamo fare”.