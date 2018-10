Carpi, Castori: "Il calcio è casualità, dispiace perdere punti così"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabrizio Castori, tecnico del Carpi, è amareggiato per il pareggio contro il Cosenza. Ecco le sue parole in conferenza stampa riportate dal sito ufficiale del club: "Dispiace perdere punti così, al 90′, al di là delle disquisizione tattiche. La squadra era coperta ma questo cross sbagliato ci ha castigato. Nel calcio c'è anche la casualità. Dietro sui centimetri eravamo coperti e ho preferito un giocatore più tecnico. Ma al di là questi discorsi, abbiamo subito un gol casuale non certo figlio della tattica".

Nonostante l'amarezza per l'occasione persa, l'allenatore del Carpi ci tiene a sottolineare il momento della squadra: "Ci sono stati comunque miglioramenti rispetto alle ultime partite, abbiamo creato opportunità e fatto gol anche oggi. Cinque punti in 4 partite della mia gestione ce li teniamo, non sono male anche se oggi avremmo voluto vincere", ha concluso Castori.